miércoles, 11 de marzo de 2026

Esquina: La Policía detuvo a un joven relacionado a diferentes hechos delictivos

En la mañana de hoy 11-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina lograron la detención de un joven mayor de edad, quien estaría presuntamente vinculado a diferentes hechos delictivos registrados en la ciudad de Goya.

El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de un pedido de colaboración proveniente de la Comisaria de Distrito Quinta de Goya en relación a la detención de un joven de 22 años de edad, quien -según las tareas investigativas realizadas- seria el presunto autor de varios hechos delictivos relacionados a Robos y Hurtos; es por ello que los mencionados efectivos lograron localizar al mismo y aprehenderlo, así también secuestraron dinero en efectivo entre otros elementos relacionados a la causa.

Al respecto, la persona aprehendida fue puesta a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.