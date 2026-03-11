Esquina: La Policía detuvo a un joven relacionado a diferentes hechos delictivos

En la mañana de hoy 11-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina lograron la detención de un joven mayor de edad, quien estaría presuntamente vinculado a diferentes hechos delictivos registrados en la ciudad de Goya.
El procedimiento, lo llevaron a cabo
luego de un pedido de colaboración proveniente de la Comisaria de Distrito
Quinta de Goya en relación a la detención de un joven de 22 años de edad, quien
-según las tareas investigativas realizadas- seria el presunto autor de varios
hechos delictivos relacionados a Robos y Hurtos; es por ello que los
mencionados efectivos lograron localizar al mismo y aprehenderlo, así también
secuestraron dinero en efectivo entre otros elementos relacionados a la causa.
Al respecto, la persona aprehendida fue puesta a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.