Ituzaingó: La Policía rescató a un perro que cayó a un pozo

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó rescataron en horas de la mañana de hoy 11-03-26 a un perro que había caído en un pozo ciego.
El procedimiento, lo concretaron luego de ser
alertados que un can habría caído a un pozo ubicado por inmediaciones de calles
Sarmiento y Entre Ríos de esa ciudad, por lo que de manera inmediata y tras
llevar adelante un profesional trabajo, los mencionados efectivos lograron
finalmente rescatar al mismo.
El animal resultó ileso y fue atendido por la médica
veterinaria policial, quedando en resguardo en la citada dependencia a fin de
dar con sus propietarios.