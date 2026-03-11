miércoles, 11 de marzo de 2026

Ituzaingó: La Policía rescató a un perro que cayó a un pozo

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó rescataron en horas de la mañana de hoy 11-03-26 a un perro que había caído en un pozo ciego.

El procedimiento, lo concretaron luego de ser alertados que un can habría caído a un pozo ubicado por inmediaciones de calles Sarmiento y Entre Ríos de esa ciudad, por lo que de manera inmediata y tras llevar adelante un profesional trabajo, los mencionados efectivos lograron finalmente rescatar al mismo.

El animal resultó ileso y fue atendido por la médica veterinaria policial, quedando en resguardo en la citada dependencia a fin de dar con sus propietarios.

 