La Policía recuperó una motocicleta robada

Personal policial dependientes de la Comisaria Decimo Primera urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos lograron recuperar una motocicleta la cual habría sido denunciada como sustraída días atrás.
El procedimiento, lo concretaron por
inmediaciones de calles Milán y Los Laureles, lugar donde procedieron a
identificar y demorar a un menor de 17 años de edad, quien circulaba a bordo de
una motocicleta -marca Honda Wave- la cual -según las primeras averiguaciones
efectuadas- se determinó que se trataría de la misma denunciada como sustraída
días atrás.
La motocicleta secuestrada fue puesta a
disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de
continuar con las diligencias al respecto.