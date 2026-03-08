Un hombre terminó herido por la carga caída de un camión

Decenas de bolsas de alimento
balanceado que eran transportadas en un camión con semirremolque fueron
desparramadas durante una maniobra brusca, con la cual su conductor evitó
chocar contra dos automóviles. Sin embargo, el cargamento golpeó contra una camioneta
estacionada, la arrastró y provocó heridas graves en su ocupante.
El inédito incidente vial se
produjo el viernes a la mañana en la ruta nacional 12, kilómetro 1071 de la
localidad correntina de San Cosme, y tuvo como víctima a un anciano de 72 años,
quien sufrió fractura de costillas, con compromiso pulmonar.
Parte de las bolsas cayeron
encima del vehículo de Benítez, lanzándolo por inercia hacia la parte baja de
la banquina.
El septuagenario fue rescatado y
más tarde internado en el Hospital Escuela de la capital provincial.
Fuente: www.diarioepoca.com