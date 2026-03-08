domingo, 8 de marzo de 2026

Un hombre terminó herido por la carga caída de un camión

SAN COSME
Antonio Benítez estaba en la cabina de una pick up Volkswagen Saveiro, frente a una escuela, cuando el camión zigzagueó y esparció la carga.

Decenas de bolsas de alimento balanceado que eran transportadas en un camión con semirremolque fueron desparramadas durante una maniobra brusca, con la cual su conductor evitó chocar contra dos automóviles. Sin embargo, el cargamento golpeó contra una camioneta estacionada, la arrastró y provocó heridas graves en su ocupante.

El inédito incidente vial se produjo el viernes a la mañana en la ruta nacional 12, kilómetro 1071 de la localidad correntina de San Cosme, y tuvo como víctima a un anciano de 72 años, quien sufrió fractura de costillas, con compromiso pulmonar.

Parte de las bolsas cayeron encima del vehículo de Benítez, lanzándolo por inercia hacia la parte baja de la banquina.

El septuagenario fue rescatado y más tarde internado en el Hospital Escuela de la capital provincial.

Fuente: www.diarioepoca.com