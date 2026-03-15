Lavalle: La Policía secuestró 130 kg. de carne clandestina

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle fueron alertados en la mañana del viernes 13-06-26, sobre una supuesta faena clandestina que se estaría registrando en un domicilio ubicado en la localidad de Cruz de los Milagros.
Por tal
motivo, de manera inmediata los mencionados efectivos se dirigieron hasta el
lugar, donde efectivamente se encontraron con una faena, los cuales estarían
destinadas aparentemente para la comercialización ilegal; logrando el secuestro
de mas de 130 kg de productos cárnicos de animal vacuno -preparados para la
distribución-, además, un aparejo, una picana, balanza y cuchillos.
Lo
secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la
mencionada dependencia a fin de efectuarse la correspondiente
desnaturalización.