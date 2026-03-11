Gendarmería evitó que una adolescente se arrojara desde el puente General Belgrano

Una joven de 17 años fue rescatada durante
la madrugada de este miércoles tras un operativo conjunto entre fuerzas de
seguridad y el sistema de monitoreo vial. La menor, que se encontraba en una
crisis emocional, fue interceptada por efectivos de Gendarmería Nacional antes
de que lograra atentar contra su integridad física en el viaducto que une Chaco
y Corrientes.
El incidente ocurrió aproximadamente a las
3:40 horas a la altura del kilómetro 0,1 del puente interprovincial. La alerta
se activó gracias a los operadores de la empresa SISE Argentina, quienes
detectaron a través de las cámaras de seguridad que la joven presentaba
actitudes que sugerían la intención de arrojarse a las aguas del Río Paraná.
Al llegar al lugar, el personal de guardia
de Gendarmería inició las maniobras de persuasión. Tras lograr que la
adolescente desistiera de su actitud, los efectivos aseguraron su integridad
física y brindaron la contención inicial.
"La rápida detección mediante el
sistema de cámaras fue clave para que el personal de fuerza federal pudiera
intervenir a tiempo", señalaron fuentes vinculadas al operativo.
Una vez estabilizada la situación, la
menor fue puesta a resguardo y trasladada por personal de la Comisaría 1ra. de
la Ciudad de Corrientes, donde se dio inicio a los protocolos de asistencia y
contacto con sus familiares.
