miércoles, 11 de marzo de 2026

Gendarmería evitó que una adolescente se arrojara desde el puente General Belgrano

Ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles.

Una joven de 17 años fue rescatada durante la madrugada de este miércoles tras un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad y el sistema de monitoreo vial. La menor, que se encontraba en una crisis emocional, fue interceptada por efectivos de Gendarmería Nacional antes de que lograra atentar contra su integridad física en el viaducto que une Chaco y Corrientes.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:40 horas a la altura del kilómetro 0,1 del puente interprovincial. La alerta se activó gracias a los operadores de la empresa SISE Argentina, quienes detectaron a través de las cámaras de seguridad que la joven presentaba actitudes que sugerían la intención de arrojarse a las aguas del Río Paraná.

Al llegar al lugar, el personal de guardia de Gendarmería inició las maniobras de persuasión. Tras lograr que la adolescente desistiera de su actitud, los efectivos aseguraron su integridad física y brindaron la contención inicial.

"La rápida detección mediante el sistema de cámaras fue clave para que el personal de fuerza federal pudiera intervenir a tiempo", señalaron fuentes vinculadas al operativo.

Una vez estabilizada la situación, la menor fue puesta a resguardo y trasladada por personal de la Comisaría 1ra. de la Ciudad de Corrientes, donde se dio inicio a los protocolos de asistencia y contacto con sus familiares.

Fuente: www.radiodos.com.ar