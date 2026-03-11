Mujer grave tras choque de motos en Bella Vista

En horas de la mañana de hoy 11-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Bella Vista, tomaron conocimiento que por Calles Chacabuco y Roca se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron dos motocicletas.
Según la información inicial obtenida, el hecho se
habría registrado alrededor de las 08:15 horas y tuvo como protagonistas a dos
motocicletas; una -marca Honda Wave de 110cc- conducida por un joven mayor de
edad -de apellido Sánchez- y otra -marca Scooter de 75cc- guiada por una mujer
de apellido Humerez.
A consecuencia del siniestro, la mujer fue trasladada
hasta el Hospital Escuela de nuestra ciudad capital, donde informaron que posee
lesiones de carácter graves.
Al respecto, en la citada comisaría se llevan a cabo
las diligencias del caso, con intervención de la Unidad fiscal.