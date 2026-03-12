jueves, 12 de marzo de 2026

Santo Tomé: Demoran a un hombre que transportaba un ternero de dudosa procedencia

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tome, encontrándose realizando operativos de contralor, detectaron el traslado irregular de un animal vacuno durante un control preventivo realizado en jurisdicción de Santo Tomé.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20.00 horas cuando encontrándose en un puesto de control del Destacamento Empalme, detuvieron la marcha de una camioneta –marca Toyota Hilux-, en la que circulaban tres personas, trasladando un ternero vivo que estaba maniatado, procediendo a verificar la documentación correspondiente para el traslado del animal.

Tras ser consultados, dieron argumentos del motivo del traslado, sin embargo, al momento del control, no contaban con la documentación obligatoria para el transporte de ganado, por lo que se dio intervención al fiscal rural y ambiental en turno.

En ese sentido y por disposición del funcionario judicial se iniciaron actuaciones de oficio por presunta infracción al Artículo 206, procediéndose al secuestro de la camioneta y del animal, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.


 

 