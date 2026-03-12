Santo Tomé: Demoran a un hombre que transportaba un ternero de dudosa procedencia

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de
las 20.00 horas cuando encontrándose en un puesto de control del Destacamento
Empalme, detuvieron la marcha de una camioneta –marca Toyota Hilux-, en la que
circulaban tres personas, trasladando un ternero vivo que estaba maniatado,
procediendo a verificar la documentación correspondiente para el traslado del
animal.
Tras ser consultados, dieron argumentos del
motivo del traslado, sin embargo, al momento del control, no contaban con la
documentación obligatoria para el transporte de ganado, por lo que se dio
intervención al fiscal rural y ambiental en turno.
En ese sentido y por disposición del funcionario judicial se iniciaron actuaciones de oficio por presunta infracción al Artículo 206, procediéndose al secuestro de la camioneta y del animal, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.