domingo, 8 de marzo de 2026

Gendarmes detectan el envío de 551 celulares y perfumes árabes por paquetería sin aval legal

La mercadería de origen extranjero fue secuestrada días atrás en un control vial de la Fuerza.

Por orientación de la Fiscalía interviniente, los funcionarios abrieron las piezas postales y descubrieron los teléfonos de diferentes marcas y modelos al igual que las fragancias.

 

Efectivos del Escuadrón 7 Paso de Los Libres “Cabo Misael Pereyra” llevaron a cabo la apertura de encomiendas, las cuales fueron incautadas días atrás en un control vial (ubicado en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional N° 14 – Peaje inactivo “Bonpland”) realizado por el personal de la Sección Seguridad Vial “Paso de Los Libres”.

Al detectar que las piezas postales contenían mercadería de origen extranjero y que era enviada sin el aval aduanero, los funcionarios procedieron a decomisarlas.

Tras abrirlas, los gendarmes contabilizaron un total de 551 celulares y varios perfumes árabes, cuyo avalúo asciende los 165.000.000 pesos argentinos.

Finalmente, se informó sobre los resultados a la Fiscalía Federal Descentralizada de la ciudad y la totalidad de los elementos quedó a disposición de la justicia.