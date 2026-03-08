Gendarmes detectan el envío de 551 celulares y perfumes árabes por paquetería sin aval legal

Por orientación de la Fiscalía interviniente, los funcionarios abrieron las piezas postales y descubrieron los teléfonos de diferentes marcas y modelos al igual que las fragancias.
Efectivos del Escuadrón 7 Paso de Los Libres “Cabo Misael Pereyra” llevaron a cabo la apertura de encomiendas, las cuales fueron incautadas días atrás en un control vial (ubicado en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional N° 14 – Peaje inactivo “Bonpland”) realizado por el personal de la Sección Seguridad Vial “Paso de Los Libres”.
Al detectar que las piezas postales contenían mercadería de origen extranjero y que era enviada sin el aval aduanero, los funcionarios procedieron a decomisarlas.
Tras abrirlas, los gendarmes contabilizaron un total de 551 celulares y varios perfumes árabes, cuyo avalúo asciende los 165.000.000 pesos argentinos.
Finalmente, se informó sobre los resultados a la Fiscalía Federal Descentralizada de la ciudad y la totalidad de los elementos quedó a disposición de la justicia.