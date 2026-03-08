domingo, 8 de marzo de 2026

La Policía detuvo a dos personas por presunta comercialización de estupefacientes

En la jornada de ayer 07-03-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación judicial vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes, concretaron dos detenciones en distintos procedimientos.

Los distintos trabajos de investigación desplegados con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 de Corrientes, posibilito primeramente alrededor de las 12:30 horas, cuando personal policial procedió a la detención de un hombre de 29 años de edad, en inmediaciones de calles Lifschitz entre Lombardero y M. González.

De manera simultánea y en el marco de un trabajo coordinado con efectivos de la Comisaría de Riachuelo, también concretaron la detención de otro hombre de 30 años, conocido con el alias “Chuy”, quien se hallaría presuntamente vinculado al hecho que se investiga.

Los demorados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, quienes en principio estarían sindicados como presuntos autores en la comercialización de estupefacientes, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.