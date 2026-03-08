La Policía detuvo a dos personas por presunta comercialización de estupefacientes

Los distintos trabajos
de investigación desplegados con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 de
Corrientes, posibilito primeramente alrededor de las 12:30 horas, cuando
personal policial procedió a la detención de un hombre de 29 años de edad, en
inmediaciones de calles Lifschitz entre Lombardero y M. González.
De manera simultánea y
en el marco de un trabajo coordinado con efectivos de la Comisaría de
Riachuelo, también concretaron la detención de otro hombre de 30 años, conocido
con el alias “Chuy”, quien se hallaría presuntamente vinculado al hecho que se
investiga.
Los demorados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, quienes en principio estarían sindicados como presuntos autores en la comercialización de estupefacientes, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.