Intentaron robar un transformador en San Cosme y abandonaron una moto de dudosa procedencia

El jueves 05-03-26, en horas de la noche la Comisaria Distrito San Luis del Palmar fue alertada atraves de un llamado telefónico que en la Segunda Sección del departamento que lleva el nombre de la localidad, personas estaban deseando sustraer un transformador que brindaba energía eléctrica a una vecindad, los uniformados acudieron de inmediato al lugar, que por dicha situación los delincuentes dejaron abandonado el aparato de suministro de energía y emprendieron su huida por una zona de monte, en las inmediaciones se procedió al secuestro de un motovehículo de cilindrada media el cual fuera utilizado para el delito. Los autores se encontrarían identificados, gracias a los aportes de los lugareños, por lo que no se descarta aprehensiones en las próximas horas. Se continúan con diligencias de rigor.