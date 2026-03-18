Goya: Tras allanamiento secuestran plantas de marihuana y varios teléfonos celulares

Efectivos Policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Goya, en colaboración a la unidad fiscal en turno, luego de diversas diligencias realizadas referente a una causa judicial que se investiga y tras diligenciar allanamiento, lograron secuestrar plantas de marihuana y varios teléfonos celulares.
El
procedimiento, lo concretaron ayer 17-03-26, cerca de las 10:30 horas, con la
valiosa colaboración del Personal Policial dependientes del Grupo Táctico Operativo,
Comisaria Primera de la Mujer, diligenciaron una Orden judicial, en un
domicilio ubicado en el Barrio Chacal de esa Ciudad, donde se procedió al
secuestro preventivo de 6 plantas de Marihuana y material que se estaba
secando, y varios teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.
Los elementos secuestrados, fueron trasladados a la citada Dependencia donde se continúan con las diligencias respectivas.