Tras allanamiento la Policía detuvo a tres hombres que estarían vinculados a una causa judicial

Efectivos Policiales de la Dirección Investigación Criminal, en colaboración a la Unidad fiscal interviniente, en el marco investigativo relacionado a un hecho delictivo, diligenciaron tres órdenes de allanamiento, en diferentes viviendas de nuestra Ciudad, logrando la aprehensión de tres hombres quienes, según las primeras diligencias realizadas, estarían vinculados al hecho que se investiga.
El
procedimiento lo realizaron en horas de la mañana de ayer, luego de diversas
diligencias investigativas, el cual posibilitó diligenciar órdenes judiciales
en diferentes viviendas del Barrio 17 de Agosto de nuestra Ciudad, oportunidad en
que se logró la detención de tres hombres - mayores de edad-, quienes
presuntamente estarían vinculados al hecho que se investiga.
Los aprehendidos, fueron trasladados por razones de jurisdicción a la Comisaría Sexta, donde se continúan con las diligencias respectivas, con conocimiento de las Autoridades judiciales en turno.