Mocoretá: La Policía secuestró un camión que transportaba animales bovinos sin documentaciones

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mocoretà, realizando controles vehiculares e identificación de personas, secuestraron un camión con animales bovinos, el cual, tras las primeras inspecciones presentaba irregularidades en su documentación.
El procedimiento lo concretaron
cuando los citados efectivos procedieron a la inspección de un camión de
hacienda, el cual transportaba aproximadamente 50 vacas y tras solicitar las
documentaciones necesarias, resultaron poseer inconsistencias en las mismas,
por lo que, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, procedieron al
secuestro preventivo del trasporte y los animales, bajo las formalidades
legales.
En tanto, en la citada dependencia y junto al personal de la Comisaría de Distrito Curuzú Cuatiá realizaron las diligencias correspondientes y continuaron con los tramites de rigor.