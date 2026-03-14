La Policía investiga el incedio de dos automóviles en el B° Arazaty

El siniestro ocurrió el jueves por la noche en el barrio Arazatí. Bomberos lograron controlar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran a otros vehículos.
El hecho ocurrió el jueves 12-03-26 por la noche y generó tensión entre vecinos de la zona, aunque no hubo heridos.
El siniestro se registró alrededor de las 22:30 sobre la calle Lavalle al 90. Y, por causas que todavía se investigan, los dos automóviles se quemaron mientras permanecían estacionados en la vía pública.
Los autos involucrados fueron un Citroën C4 y un Peugeot 2008.