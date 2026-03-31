martes, 31 de marzo de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la madrugada de hoy 31-03-26, efectivos policiales de la Comisaría novena urbana, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.

Del hecho habrían tomado conocimiento, alrededor de las 01.30horas, tras ser alertados por una persona, que tras ser amedrentado por unos sujetos en inmediaciones de calle Zaragoza y Sicilia, le sustrajeron su motocicleta –marca honda wave-.

Ante tal circunstancia y de forme inmediata, los policías implementaron un operativo de búsqueda e intensificaron los rastrillajes, lo que los llevó hacia zona de la bajada al rio, siguiendo rastros y a pesar de la abundante vegetación, lograron finalmente próximo a la costa, en zona de difícil acceso, hallar y recuperar el rodado que habría sido sustraído minutos antes.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada comisaría donde se prosigue con los trámites del caso.