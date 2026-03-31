La Policía recuperó una motocicleta robada

Del hecho habrían tomado conocimiento, alrededor de las
01.30horas, tras ser alertados por una persona, que tras ser amedrentado por
unos sujetos en inmediaciones de calle Zaragoza y Sicilia, le sustrajeron su
motocicleta –marca honda wave-.
Ante tal circunstancia y de forme inmediata, los policías
implementaron un operativo de búsqueda e intensificaron los rastrillajes, lo
que los llevó hacia zona de la bajada al rio, siguiendo rastros y a pesar de la
abundante vegetación, lograron finalmente próximo a la costa, en zona de
difícil acceso, hallar y recuperar el rodado que habría sido sustraído minutos
antes.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada comisaría donde se prosigue con los trámites del caso.