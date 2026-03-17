martes, 17 de marzo de 2026

Intensos operativos de prevención en zonas rurales de San Luis del Palmar

En la mañana del martes 17 de marzo una comisión policial del Priar de San Luis del Palmar, a cargo del Comisario Dr. Eduardo Encinas Romero se desplazaron en móvil no identificable y móvil policial C-355 realizando operativo de prevención en la 2ª Sección Paraje Pontón, 1ª Sección Espinillar, Cavia Cué y Laguna Alfonso, del departamento San Luis del Palmar, realizándose recorridas de prevención de hechos ilícitos, abigeato y control en el marco de la Ley Provincial N° 3615 (animales sueltos). Se entrevistaron con los vecinos recabando información y brindando el teléfono de contacto para denuncias.

La UESRyE San Luis del Palmar continúa trabajando para garantizar la seguridad rural y ecológica en la zona, mediante controles y operativos preventivos orientados a la protección de la comunidad.