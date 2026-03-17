Intensos operativos de prevención en zonas rurales de San Luis del Palmar

En la mañana del martes 17 de marzo una comisión policial del Priar de San Luis del Palmar, a cargo del Comisario Dr. Eduardo Encinas Romero se desplazaron en móvil no identificable y móvil policial C-355 realizando operativo de prevención en la 2ª Sección Paraje Pontón, 1ª Sección Espinillar, Cavia Cué y Laguna Alfonso, del departamento San Luis del Palmar, realizándose recorridas de prevención de hechos ilícitos, abigeato y control en el marco de la Ley Provincial N° 3615 (animales sueltos). Se entrevistaron con los vecinos recabando información y brindando el teléfono de contacto para denuncias.
La UESRyE San Luis del Palmar continúa trabajando para garantizar la seguridad rural y ecológica en la zona, mediante controles y operativos preventivos orientados a la protección de la comunidad.