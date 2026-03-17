Allanamiento en San Luis del Palmar: Demoraron a un hombre vinculado a una causa judicial y secuestraron un arma de fuego

En la mañana de hoy 17-03-26, efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar con la colaboración de la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo judicial en trámite -supuestas amenazas con arma de fuego-, tras el diligenciamiento una orden de allanamiento, aprehendieron a un hombre y secuestraron un arma de fuego.
Dicho
procedimiento lo concretaron en un domicilio en la Primera Sección departamento
de esa localidad, lugar donde lograron el secuestro de un arma de fuego,
presumiblemente utilizada en el ilícito investigado, asimismo, se procedió a la
aprehensión de un hombre mayor de edad, quien se hallaba estaría relacionado
con la causa.
El hombre y arma secuestrada fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.