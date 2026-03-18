San Roque: La Policía localizó sano y salvo a un hombre que se había extraviado en zona rural

Conforme a las primeras diligencias, efectivos policiales de distintas áreas luego de tomar conocimiento que un hombre de apellido Consiglio de 58 años de edad, en momentos en que presuntamente se encontraba pescando junto a otras tres personas más, en un momento dado se habría separados de los mismos y alejado del lugar, perdiendose en la zona.
Posteriormente y en horas tempranas de la mañana de hoy tras el intesnso despliegue de busqueda desplegado, finalmente *FUE LOCALIZADO SANO Y SALVO, EN BUEN ESTADO DE SALUD.*
Al respecto, en la citada dependencia se efectuaron las diligencias del caso.