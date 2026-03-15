Monte Caseros: La Policía recuperó una moto que fue robada en Buenos Aires, hay dos demorados

En horas de la tarde de ayer 14-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Monte Caseros, GTO y división de Investigación de Labougle lograron el secuestro de una motocicleta la cual habría sido denunciada como sustraída en la Provincia de Buenos Aires. Por el hecho existen dos personas a disposición de la justicia.
El procedimiento lo concretaron por Avenida
Presidente Peron y calle Rioja, donde identificaron a dos jóvenes mayores de
edad a bordo de una motocicleta -marca Duke de 200cc- la cual, a simple vista
poseía anormalidades en su chapa patente, por lo que de manera inmediata se
llevaron a cabo las primeras averiguaciones correspondientes, logrando
determinar que la misma poseía pedido de secuestro por parte de las autoridades
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las personas demoradas y el rodado secuestrado
fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada
comisaria Segunda a fin de continuar con las diligencias del caso.