domingo, 8 de marzo de 2026

Ituzaingó: Recuperan un automóvil vendido por un mecánico sin la autorización del dueño

En la mañana del viernes 06-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Primera de Ituzaingó en colaboración de la unidad fiscal interviniente, recuperaron un automóvil en el marco de una causa iniciada tras la denuncia radicada por un hombre, en virtud que el mecánico habría vendido su rodado.

Conforme a las primeras diligencias y averiguaciones, un hombre en diferentes oportunidades había dejado su vehículo -marca Peugeot 206- en un taller mecánico ubicado por calles Santa Cruz y Roque S. Peña de esa ciudad, debido a fallas en el motor. Posteriormente, tiempo atrás volvió a ingresarlo al mismo lugar por nuevas averías mecánicas, ocasión desde la cual el rodado permaneció en el taller sin poder retirarlo, ya que el mecánico le manifestaba distintas excusas respecto a la reparación.

Tal es asì, que días atrás el propietario se presentó nuevamente en el lugar y constató la faltante del vehículo, informándole el mecánico que el rodado habría sido vendido, sin brindarle mayores precisiones. En ese marco, tras tareas de averiguación y con colaboración de personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, se logró localizar el rodado en poder de un ciudadano, quien manifestó que el vehículo le había sido prestado por el mencionado mecánico, procediendo a hacer entrega voluntaria del automóvil.

El vehículo secuestrado preventivamente fue trasladado a la dependencia policial, siendo puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, en tanto, se continúan con las diligencias correspondientes.