Ituzaingó: Recuperan un automóvil vendido por un mecánico sin la autorización del dueño

Conforme a las primeras diligencias y averiguaciones, un hombre en
diferentes oportunidades había dejado su vehículo -marca Peugeot 206- en un
taller mecánico ubicado por calles Santa Cruz y Roque S. Peña de esa ciudad,
debido a fallas en el motor. Posteriormente, tiempo atrás volvió a ingresarlo
al mismo lugar por nuevas averías mecánicas, ocasión desde la cual el rodado
permaneció en el taller sin poder retirarlo, ya que el mecánico le manifestaba
distintas excusas respecto a la reparación.
Tal es asì, que días atrás el propietario se presentó nuevamente en el
lugar y constató la faltante del vehículo, informándole el mecánico que el
rodado habría sido vendido, sin brindarle mayores precisiones. En ese marco, tras
tareas de averiguación y con colaboración de personal de la Unidad Especial de
Seguridad Rural y Ecológica, se logró localizar el rodado en poder de un
ciudadano, quien manifestó que el vehículo le había sido prestado por el
mencionado mecánico, procediendo a hacer entrega voluntaria del automóvil.
El vehículo secuestrado preventivamente fue trasladado a la dependencia
policial, siendo puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, en
tanto, se continúan con las diligencias correspondientes.