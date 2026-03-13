Joven demorado cuando intantaba robar una motocicleta

En horas de la noche de ayer 12-03-26, cerca de las 21:30 horas, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana, en momentos en que realizaban sus labores específicas, aprehendieron a un joven que habría sido demorado por varias personas, quien presuntamente habría intentado cometer un hecho delictivo.
El procedimiento lo
realizaron, en inmediaciones de calles Valerio Bonastre y Rafela, cuando
tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que un
grupo de personas tenían demorado a un joven -17 años de edad, que
aparentemente habría intentado sustraer una bicicleta, por lo que se
constituyen al lugar y proceden a la aprehensión de esta persona, ya que
presuntamente habría intentado cometer un hecho delictivo.
El joven fue trasladado a la Comisaría Séptima Urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.