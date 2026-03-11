La Policía continúa realizando operativos de contralor en toda la ciudad

En el marco integral de seguridad y prevención del delito, Efectivos Policiales de la Comisaria Decimo Segunda Urbana de forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, G.R.I.M 2,4,5, llevaron a cabo en la madrugada de ayer 10-03-26, operativos de contralor en zonas de la jurisdicción de dicha Comisaria de esta ciudad.
Dichos operativos
se realizaron desde las 03:00 a 05:00 horas, oportunidad en que identificaron y
demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así
también el control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.