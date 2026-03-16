La Policía demoró a cinco personas en diferentes procedimientos

El procedimiento lo realizaron cerca de las 01:30 horas,
cuando encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos, identificaron y demoraron
a un joven de 24 años de edad, quien se encontraban merodeando, observando el
interior de domicilios en inmediaciones de calles Chocon y Arequipa.
De igual forma, alrededor de las 02:30 horas, en
calles Igarzabal y Gato y Mancha, dónde un joven de 21 años de edad, se
encontraba visualizando detenidamente los domicilios y los vehículos de la zona,
por lo que proceden a su demora.
Seguidamente, siendo las 03:30 horas aproximadamente
en calles Cafayate y José Hernández, demoraron a un hombre de 44 años de edad,
quien se encontraba promoviendo desorden en la vía pública en aparente estado
de ebriedad.
Posteriormente, los mencionados efectivos
identificaron y demoraron a un joven de 21 años de edad, que se encontraba
merodeando en calles Santa Cruz y 3 Sargentos cerca de las 04:30 horas.
Por último, en inmediaciones de calles Merceditas de
San Martin y Pasaje 160 de esta ciudad, demoraron a un joven de 21 años que
observaba detenidamente los domicilios y vehículos del lugar.
Los demorados fueron trasladados a las comisarías
jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites del caso.