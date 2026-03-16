lunes, 16 de marzo de 2026

La Policía demoró a cinco personas en diferentes procedimientos

En la madrugada de ayer 16-03-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a cinco personas.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 01:30 horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos, identificaron y demoraron a un joven de 24 años de edad, quien se encontraban merodeando, observando el interior de domicilios en inmediaciones de calles Chocon y Arequipa.

De igual forma, alrededor de las 02:30 horas, en calles Igarzabal y Gato y Mancha, dónde un joven de 21 años de edad, se encontraba visualizando detenidamente los domicilios y los vehículos de la zona, por lo que proceden a su demora.

Seguidamente, siendo las 03:30 horas aproximadamente en calles Cafayate y José Hernández, demoraron a un hombre de 44 años de edad, quien se encontraba promoviendo desorden en la vía pública en aparente estado de ebriedad.

Posteriormente, los mencionados efectivos identificaron y demoraron a un joven de 21 años de edad, que se encontraba merodeando en calles Santa Cruz y 3 Sargentos cerca de las 04:30 horas.

Por último, en inmediaciones de calles Merceditas de San Martin y Pasaje 160 de esta ciudad, demoraron a un joven de 21 años que observaba detenidamente los domicilios y vehículos del lugar.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites del caso.