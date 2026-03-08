La Policía demoró a dos sujetos que se encontraban promoviendo desorden en la vía pública

En horas de la madrugada de hoy 08-03-26, cerca de las 04.00horas, personal de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, demoró a dos sujetos que se encontraban promoviendo desorden en la vía pública.
El procedimiento lo realizaron en la intersección de
Avenida Maipú y calle Valparaíso, cuando observaron a dos sujetos promoviendo
desorden en la vía pública, quienes se encontraban gritando e insultando a
transeúntes, con aparentes intenciones de iniciar una riña. Al proceder a su
identificación, ambos -mayores de edad- no contaban con documentación que
acreditara su identidad y tampoco supieron justificar su accionar con
respuestas coherentes, encontrándose aparentemente bajo los efectos del
alcohol.
Por tal motivo, fueron demorados y trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan con los trámites contravencionales correspondientes.