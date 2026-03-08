La Policía demoró a un sujeto que realizaba maniobras peligrosas en una moto

En horas de la madrugada de hoy 08-03-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos en momentos en que se encontraba realizando recorridas de prevención, en un procedimiento llevado a cabo en la intersección de Av. Cuarto Centenario y Av. Teniente Ibáñez, demoraron a un sujeto a bordo de una motocicleta por conducción peligrosa.
El procedimiento lo realizaron cuando observaron a
un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta -marca Zanella ZB 110
cc, realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y
la de terceros. Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado,
logrando interceptar al conductor metros más adelante.
Al momento de proceder a su identificación, el mismo no contaba con documentación personal ni del rodado, por lo que fue demorado y trasladado a la comisaría jurisdiccional, a fin de continuar con las diligencias correspondientes.