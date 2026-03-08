Pago de los Deseos: La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

Del hecho tomaron
conocimiento pasadas las 23:00 horas, cuando fueron alertados por parte de una
persona que encontrándose en un evento dejo estacionado su motocicleta -marca Honda
Titan CG 150 cc-, percatándose luego que personas de identidad desconocida la
habrían sustraído.
Tras tomar
conocimiento del hecho, se implementó un operativo cerrojo en los accesos y
caminos hacia localidades cercanas. En ese contexto, lograron localizar el
rodado abandonado entre malezas en un camino vecinal de la zona.
La motocicleta fue secuestrada preventivamente y trasladada a la dependencia policial para su resguardo y verificación correspondiente, siendo puestas a disposición de la autoridad fiscal en turno, quien dispuso que tras las actuaciones correspondientes, sea restituido a su legítimo propietario.