domingo, 8 de marzo de 2026

Pago de los Deseos: La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

En horas de la madrugada de hoy 08-03-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Pago de los Deseos, logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída minutos antes.

Del hecho tomaron conocimiento pasadas las 23:00 horas, cuando fueron alertados por parte de una persona que encontrándose en un evento dejo estacionado su motocicleta -marca Honda Titan CG 150 cc-, percatándose luego que personas de identidad desconocida la habrían sustraído.

Tras tomar conocimiento del hecho, se implementó un operativo cerrojo en los accesos y caminos hacia localidades cercanas. En ese contexto, lograron localizar el rodado abandonado entre malezas en un camino vecinal de la zona.

La motocicleta fue secuestrada preventivamente y trasladada a la dependencia policial para su resguardo y verificación correspondiente, siendo puestas a disposición de la autoridad fiscal en turno, quien dispuso que tras las actuaciones correspondientes, sea restituido a su legítimo propietario.