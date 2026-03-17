Virasoro: Un hombre murió tras ser atropellado por una pala mecánica

Efectivos Policiales de la Comisaría de Distrito tercera de Gobernador Virasoro en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones, llevan adelante actuaciones investigativas, luego de que ayer 16-03-26, alrededor de las 18:00 horas, tomaron conocimiento que en una empresa ubicada en una zona denominada sector Pelec, un hombre aparentemente resulto con lesiones en un accidente laboral y las cuales le produjeron la muerte.
Conforme
a las primeras averiguaciones efectuadas, por causas que se tratan de
determinar y aparentemente de manera accidental en circunstancias en que un
operario de apellido Flores –mayor de edad-, se encontraba trabajando junto a
otras personas, habría sido embestido por una pala cargadora, a consecuencia de
ello, este hombre pese a ser auxiliado, ya habría perdido la vida.
Al
respecto, se prosiguen con los trámites de rigor que corresponden.