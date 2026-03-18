miércoles, 18 de marzo de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó tres animales porcinos y un tubo de gas

PARAJE YAZUCÁ

En la jornada de ayer 17-03-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, realizando sus labores específicas y luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en el Paraje Yazucá, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar tres animales y una garrafa.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos, en inmediaciones de la Ruta Provincial N°19, donde hallaron y secuestraron tres animales porcinos -un chancho y dos lechones-, además, un tubo de gas -de 10 klg.-, los cuales, tras las correspondientes averiguaciones, resultaron ser los denunciados como sustraídos.

Al respecto con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en la citada dependencia de realizaron las diligencias correspondientes al caso.