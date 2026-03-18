Tras un rápido accionar la Policía recuperó tres animales porcinos y un tubo de gas

PARAJE YAZUCÁ
En la jornada de ayer 17-03-26,
efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de
San Roque, realizando sus labores específicas y luego de tomar conocimiento de
un hecho delictivo ocurrido en el Paraje Yazucá, tras un rápido y eficaz
accionar, lograron recuperar tres animales y una garrafa.
El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos, en inmediaciones de la Ruta Provincial N°19, donde
hallaron y secuestraron tres animales porcinos -un chancho y dos lechones-,
además, un tubo de gas -de 10 klg.-, los cuales, tras las correspondientes
averiguaciones, resultaron ser los denunciados como sustraídos.
Al respecto con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en la citada dependencia de realizaron las diligencias correspondientes al caso.