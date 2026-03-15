La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la noche del viernes 13-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Séptima tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos por inmediaciones de calle Juan Manuel de Rosas, observaron a un grupo de jóvenes, quienes al notar la presencia policial emprenden su huida y arrojan una bicicleta en la vía pública.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron al secuestró preventivo del rodado -marca SLP, rodado 29-
el cual, según las primeras averiguaciones realizadas se determinó que se
trataría del mismo denunciado como sustraídos días atrás por calles Bonastre y
Rafaela.
El rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.