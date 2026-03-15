Secuestran animales transportados sin las documentaciones correspondientes

El viernes 13-03-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esta ciudad, lograron por intersección de Rutas Provinciales Nº 9 y Nº 46 secuestrar tres animales bovinos, los cuales eran trasportados en una camioneta -con tráiler- sin las documentaciones correspondientes.
El procedimiento, lo concretaron más
precisamente en el Paraje Pohì, tras interceptar a una camioneta -marca
Volkswagen Amarok- el cual era conducido por un hombre mayor de edad, quien
trasladaba tres animales bovinos, y al consultarle sobre las documentaciones el
mismo manifestó no poseerlas, así también se secuestró un aire comprimido y un
teléfono celular, siendo además el hombre aprehendido.
Al respecto, por disposición de las autoridades judiciales en turno, se dio inicio a actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del código penal.