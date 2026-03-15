Secuestraron 24 motos, 5 automóviles y demoraron a 4 personas en Plaza Mercosur

OPERATIVO EN CONJUNTO
Durante la madrugada de ayer 14-03-26,
efectivos policiales dependientes de distintas áreas en forma conjunta con
personal de la Dirección de Tránsito llevaron adelante operativos en conjunto
en zonas de la Rotonda Virgen de Itati y Plaza Mercosur, logrando en la
oportunidad el secuestro de un total de 24 motocicletas, cuyos conductores se
denominan “stunt”, además, 05 automóviles y la demora de 04 personas.
El procedimiento, lo concretaron desde
las 02:00 hasta las 05:30 horas aproximadamente, personal de la Comisaria
Segunda de la Mujer y El Menor, Grupos Infantería, PAR, GRIM, GTO y Comando
Patrulla.
Los vehículos secuestrados, fueron
trasladados por personal de Tránsito Municipal.