domingo, 15 de marzo de 2026

Secuestraron 24 motos, 5 automóviles y demoraron a 4 personas en Plaza Mercosur

OPERATIVO EN CONJUNTO 

Durante la madrugada de ayer 14-03-26, efectivos policiales dependientes de distintas áreas en forma conjunta con personal de la Dirección de Tránsito llevaron adelante operativos en conjunto en zonas de la Rotonda Virgen de Itati y Plaza Mercosur, logrando en la oportunidad el secuestro de un total de 24 motocicletas, cuyos conductores se denominan “stunt”, además, 05 automóviles y la demora de 04 personas.

El procedimiento, lo concretaron desde las 02:00 hasta las 05:30 horas aproximadamente, personal de la Comisaria Segunda de la Mujer y El Menor, Grupos Infantería, PAR, GRIM, GTO y Comando Patrulla.

Los vehículos secuestrados, fueron trasladados por personal de Tránsito Municipal. 

 