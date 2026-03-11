miércoles, 11 de marzo de 2026

La Policía recuperó una garrafa robada

En la jornada del domingo 08-03-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una garrafa recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una garrafa de 10 kilogramos que se encontraba en un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron diversas tareas investigativas, logrando así hallar y recuperar el elemento recientemente sustraído.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.