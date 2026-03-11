Paso de la Patria: Demoran a dos mujeres que intentaron robar mercaderías de un supermercado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de la Patria, en horas de la tarde del domingo 08-03-26, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, demoro a dos mujeres que aparentemente habrían intentado sustraer mercaderías de un supermercado.
El procedimiento lo concretaron tras
recepcionar un llamado telefónico realizado por personal de un supermercado,
quienes alertaron sobre la presencia de dos mujeres que habrían intentado
sustraer mercaderías del local comercial, por lo que ante esta situación, los
uniformados se constituyeron al lugar, donde procedieron a la identificación y
demora de dos mujeres de 30 y 37 años de edad.
Posteriormente, ambas mujeres fueron trasladadas hasta la dependencia policial, siendo puestas a disposición de la unidad fiscal en turno, además continuándose con las diligencias de rigor.