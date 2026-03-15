La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, llevaron adelante tareas investigativas en relación a la sustracción de una motocicleta de 110cc. la cual finalmente lograron hallar y secuestrar, como así también aprehender al presunto autor del hecho.
El
procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos horas de la noche
del viernes 13-03-26, en zonas del Barrio Pio X, mas precisamente en un
descampado, donde lograron visualizar a un hombre desarmando la motocicleta
denunciada como sustraída, por lo que fue rápidamente identificado y
aprehendido, tratándose de un mayor de 41 años de edad.
Al respecto, el rodado secuestrado y la persona aprehendida fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria Tercera donde se llevan a cabo las diligencias del caso.