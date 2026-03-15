Secuestran armas, handys y elementos utilizados por cuatreros en Sauce

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a diferentes hechos relacionados a la caza furtiva registrado en campos y caminos vecinales de esa localidad.
Por ello, los mencionados efectivos,
lograron llegar hasta un establecimiento rural ubicado en el Paraje Segunda
Sección Cañadita, donde aparentemente se utilizaba como “base operativa”,
logrando en la oportunidad hallar y secuestrar armamentos, equipos de caza y de
comunicación, entre ellos, rifles, carabinas fusiles de diferentes calibres, radios
Handys, redes de camuflajes, cuchillos, ropas mimetizadas, carpas, mochilas,
ente otros elementos.
Al respecto, los elementos secuestrados
fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada
dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.