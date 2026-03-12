Paso de la Patria: Tras allanamiento la Policía secuestró una amoladora robada y otros elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 11-03-26, efectivos policiales de la Comisaria de distrito Paso de la Patria, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestro una amoladora que guardaría relación con el ilícito, y accesorios sanitarios de dudosa procedencia, además, siguiendo la línea investigativa demoraron a un sujeto.
Los intensos trabajos de investigación
desplegados, llevó a los policías a diligenciar una orden de allanamiento en un
domicilio de esa ciudad, lugar donde tras el registro del inmueble, hallaron y
secuestraron una amoladora y varios accesorios sanitarios, además en la vía
pública, procedieron a la demora de una persona -mayor de edad-, quien estaría
sindicado como presunto autor del ilícito que se encuentra en trámite.
El demorado junto a lo secuestrado
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo
trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites
del caso.