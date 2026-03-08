San Roque: La Policía secuestró caballos sueltos en la vía pública

En horas de la madrugada de hoy 08-03-26, alrededor de las 00:30 horas, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de San Roque, mientras realizaban recorridas preventivas, detectaron una tropilla de caballos sueltos sobre la Ruta Provincial N°19 (camino de ripio).
Los animales se
encontraban deambulando sobre la vía pública, generando un serio riesgo para
conductores y peatones, con posibilidades de ocasionar un siniestro vial.
Ante esta situación,
los efectivos procedieron al secuestro preventivo de diez equinos, los cuales
fueron trasladados y resguardados en las instalaciones de la unidad especial, a
fin de garantizar la seguridad vial y evitar incidentes, en tanto, se trabaja
para la localización de los propietarios.
En este sentido, se recuerda a los propietarios de animales, la importancia de mantenerlos bajo resguardo y control, a fin de evitar situaciones que puedan poner en peligro la seguridad de terceros en la vía pública.