domingo, 8 de marzo de 2026

San Roque: La Policía secuestró caballos sueltos en la vía pública

En horas de la madrugada de hoy 08-03-26, alrededor de las 00:30 horas, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de San Roque, mientras realizaban recorridas preventivas, detectaron una tropilla de caballos sueltos sobre la Ruta Provincial N°19 (camino de ripio).

Los animales se encontraban deambulando sobre la vía pública, generando un serio riesgo para conductores y peatones, con posibilidades de ocasionar un siniestro vial.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de diez equinos, los cuales fueron trasladados y resguardados en las instalaciones de la unidad especial, a fin de garantizar la seguridad vial y evitar incidentes, en tanto, se trabaja para la localización de los propietarios.

En este sentido, se recuerda a los propietarios de animales, la importancia de mantenerlos bajo resguardo y control, a fin de evitar situaciones que puedan poner en peligro la seguridad de terceros en la vía pública.