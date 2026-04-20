lunes, 20 de abril de 2026

Abandonaron una batería robada

En la mañana de hoy 20-04-26, personal policial del G.R.I.M. V, en el marco de recorridas preventivas, secuestraron una batería que fuera abandonada, luego de un seguimiento en la vía pública.

El procedimiento se inició pasadas las 07.00horas, cuando los efectivos observaron a un sujeto que caminaba de manera apresurada transportando un objeto, quien al advertir la presencia policial emprendió la huida hacia un sector de espesa vegetación, quien, durante la fuga, el individuo arrojó una batería, la cual fue posteriormente secuestrada por el personal interviniente.

Lo secuestrado fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias de rigor a fin de determinar su procedencia.