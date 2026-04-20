Abandonaron una batería robada

En la mañana de hoy 20-04-26, personal policial del G.R.I.M. V, en el marco de recorridas preventivas, secuestraron una batería que fuera abandonada, luego de un seguimiento en la vía pública.
El procedimiento se inició pasadas las
07.00horas, cuando los efectivos observaron a un sujeto que caminaba de manera
apresurada transportando un objeto, quien al advertir la presencia policial
emprendió la huida hacia un sector de espesa vegetación, quien, durante la
fuga, el individuo arrojó una batería, la cual fue posteriormente secuestrada
por el personal interviniente.
Lo secuestrado fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias de rigor a fin de determinar su procedencia.