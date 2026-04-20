lunes, 20 de abril de 2026

Demoran a un sujeto y recuperan elementos robados de una camioneta

En horas de la madrugada de hoy 20-04-26, personal policial del G.R.I.M. III, mientras realizaba recorridas preventivas, procedieron a la demora de un hombre y recuperaron cosas que habrían sido sustraídas del interior de un rodado.

El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos advirtieron la presencia de un individuo que se encontraba merodeando, quien al intentar ser identificado huye rápidamente, iniciándose un breve seguimiento que culminó con su demora en inmediaciones de calles Juan V. Pampín, entre España y Pringles.

Posteriormente, se hizo presente el propietario de una camioneta –marca Toyota Hilux- que presentaba daños, quien reconoció prendas que llevaba el demorado de 24 años de edad como de su pertenencia. En ese contexto, el sujeto habría admitido su participación en el hecho.

El demorado fue trasladado a la citada dependencia policial, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias de rigor que corresponde.