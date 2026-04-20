Demoran a un sujeto y recuperan elementos robados de una camioneta

El procedimiento tuvo lugar
cuando los efectivos advirtieron la presencia de un individuo que se encontraba
merodeando, quien al intentar ser identificado huye rápidamente, iniciándose un
breve seguimiento que culminó con su demora en inmediaciones de calles Juan V.
Pampín, entre España y Pringles.
Posteriormente, se hizo presente
el propietario de una camioneta –marca Toyota Hilux- que presentaba daños,
quien reconoció prendas que llevaba el demorado de 24 años de edad como de su
pertenencia. En ese contexto, el sujeto habría admitido su participación en el
hecho.
El demorado fue trasladado a la citada dependencia policial, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias de rigor que corresponde.