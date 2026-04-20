La Policía demoró a tres hombres en distintos procedimientos

En la madrugada de hoy 20-04-26,
efectivos dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M.-
realizaron recorridas de prevención de ilícitos, que culminaron con la demora
de tres personas en diferentes procedimientos.
El primero de los procedimientos
fue llevado a cabo por personal del G.R.I.M. IV, alrededor de las 01:45 horas,
en inmediaciones de calles Las Amapolas y 322, donde demoraron a un hombre de
30 años, quien fue observado en merodeando, observando los domicilios y
vehículos estacionados y, tras averiguaciones resulto que registraría
antecedentes policiales.
En otro procedimiento, personal
del G.R.I.M. II, cerca de las 02:00 horas en la intersección de calles Ex Vía y
Reconquista, divisaron a un sujeto que se encontraba observando domicilios y
vehículos estacionados, por lo que identificado y demorado un hombre de 30
años, quien no pudo justificar su presencia en el lugar.
Por último, efectivos del
G.R.I.M. V, siendo las 02:30 horas aproximadamente, tras ser alertados por el
Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto provocando
disturbios en la vía pública en inmediaciones de calles Loreto y Borges, por lo
que se dirigieron al lugar, donde identificaron a un hombre de 30 años, quien
se encontraba en aparente estado de ebriedad y no supo justificar su accionar,
por lo que fue demorado.
Al respecto, en todos los casos
los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se
continúan con las diligencias de rigor.