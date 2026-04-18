Alvear: Encontraron el cuerpo de un hombre que se habría ahogado

Al respecto, de manera inmediata
los citados efectivos acudieron al lugar, donde según las primeras
averiguaciones, un hombre de 31 años de edad montado a un caballo,
circunstancias en que se encontraba realizando tareas de arreo de ganado en la
1ra Sección Pancho Cue, zona Paso Itú del Río Aguapey, por causas y
circunstancias que aún se investigan, habría caído y desaparecido en la
zona.
Es así, que de forma inmediata
junto a la valiosa colaboración de personal de bomberos, familiares y vecinos
del lugar, iniciaron los trabajos de búsqueda, logrando finalmente hallar el
cuerpo sin vida del hombre, el cual fue sometido al examen médico y posteriormente
entregado a sus familiares para la correspondiente exequias.
Al respecto, de todo ello se puso
en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada
dependencia, se realizaron las diligencias de rigor que corresponden.