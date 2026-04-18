sábado, 18 de abril de 2026

Alvear: Encontraron el cuerpo de un hombre que se habría ahogado

Alrededor de las 13:00 horas de ayer 17-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Alvear tomaron conocimiento de que, en aguas del Río Aguapey, un hombre montado a un equino, habría desaparecido de la superficie acuática.

Al respecto, de manera inmediata los citados efectivos acudieron al lugar, donde según las primeras averiguaciones, un hombre de 31 años de edad montado a un caballo, circunstancias en que se encontraba realizando tareas de arreo de ganado en la 1ra Sección Pancho Cue, zona Paso Itú del Río Aguapey, por causas y circunstancias que aún se investigan, habría caído y desaparecido en la zona.    

Es así, que de forma inmediata junto a la valiosa colaboración de personal de bomberos, familiares y vecinos del lugar, iniciaron los trabajos de búsqueda, logrando finalmente hallar el cuerpo sin vida del hombre, el cual fue sometido al examen médico y posteriormente entregado a sus familiares para la correspondiente exequias.

Al respecto, de todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia, se realizaron las diligencias de rigor que corresponden.