En diferentes procedimientos demoran a dos hombres, uno de ellos con antecedentes policiales

El primero de ellos se concreto
durante la noche, cuando encontrándose por Avenida Juan Pablo II y Lamadrid,
donde los efectivos divisaron e identificaron a un joven de 26 años, quien se
encontraba causando disturbios en la vía pública, molestando a los transeúntes
de la zona, por lo que fue demorado.
También, siendo las 05:30 horas,
el personal fue alertado por el -S.I.S. 911- acerca de una supuesta riña por
calle Magallanes y Gaboto, por lo que, rápidamente llegan al lugar, logrando
controlar la situación y demorar a un hombre de 34 años de edad, quien, tras
las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados
a las comisarias correspondientes, continuándose con los tramites de rigor.