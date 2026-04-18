sábado, 18 de abril de 2026

En diferentes procedimientos demoran a dos hombres, uno de ellos con antecedentes policiales

Durante la madrugada de hoy 18-04-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida – G.I.R.- realizando patrullajes preventivos e identificación de personas, demoraron a dos hombres en distintos procedimientos.

El primero de ellos se concreto durante la noche, cuando encontrándose por Avenida Juan Pablo II y Lamadrid, donde los efectivos divisaron e identificaron a un joven de 26 años, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública, molestando a los transeúntes de la zona, por lo que fue demorado.

También, siendo las 05:30 horas, el personal fue alertado por el -S.I.S. 911- acerca de una supuesta riña por calle Magallanes y Gaboto, por lo que, rápidamente llegan al lugar, logrando controlar la situación y demorar a un hombre de 34 años de edad, quien, tras las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las comisarias correspondientes, continuándose con los tramites de rigor.