Buscan a un joven que cayó con su auto a la Laguna Iberá

Conforme a las primeras averiguaciones, el hecho tuvo como
protagonista a un automóvil -marca Volkswagen, modelo Gol-, conducido por un
hombre de apellido Cabral de 26 años de edad, quien iba acompañado por otras
tres personas. A consecuencia de este siniestro, los acompañantes lograron
salir a la superficie por sus propios medios, no así el conductor, quien habría
quedado atrapado en el interior del rodado, permaneciendo sumergido en el fondo
de la laguna.
Al respecto, en el lugar se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno de la ciudad de Mercedes, asimismo, el personal de buzos de Prefectura Naval Argentina, provenientes de Paso de los Libres, procede con las tareas de búsqueda, en tanto, se continúan con las diligencias de rigor en la dependencia jurisdiccional.