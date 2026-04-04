sábado, 4 de abril de 2026

Saladas: La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

En horas de la mañana de ayer 03-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Saladas, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un teléfono celular recientemente sustraído.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un domicilio del Barrio San Antonio de esa Localidad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los mencionados policías con la colaboración con la Sección de  la Brigada de Investigación tras realizar arduas tareas de investigación, recolección de información y recorridas por la zona, lograron divisar a escasos metros del lugar del hecho en la vía pública tirado entre arbustos una bolsa donde es su interior contenía un teléfono celular -marca Samsung-, el cual tenía características similares al denunciado como sustraído, por lo que se precedió al secuestro preventivo del elemento 

Lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.