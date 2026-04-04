Saladas: La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un domicilio del
Barrio San Antonio de esa Localidad, por lo que ante tal circunstancia y de
forma inmediata los mencionados policías con la colaboración con la Sección
de la Brigada de Investigación tras
realizar arduas tareas de investigación, recolección de información y
recorridas por la zona, lograron divisar a escasos metros del lugar del hecho
en la vía pública tirado entre arbustos una bolsa donde es su interior contenía
un teléfono celular -marca Samsung-, el cual tenía características similares al
denunciado como sustraído, por lo que se precedió al secuestro preventivo del
elemento
Lo recuperado fue puestos a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.