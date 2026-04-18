sábado, 18 de abril de 2026

Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró marihuana, celulares y carne ovina no apta para el consumo, una mujer fue detenida

En la tarde de ayer 18-04-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, en el marco de una causa que se investiga referente al narcomenudeo de estupefacientes, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas, además, una mujer se encuentra a disposición de la justicia.

El diligenciamiento del mandato judicial se concreto en un domicilio ubicado en el Bº Santa Rita de la citada ciudad, donde los efectivos hallaron cuatro teléfonos celulares, una balanza de precisión y sustancia de origen vegetal, la cual, tras el correspondiente test orientativo, arrojo resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, por lo que, bajo las formalidades legales, fueron secuestrados, además, procedieron a la detención de una mujer de 30 años de edad, quien estaría vinculada presuntamente al hecho que investiga.

Posteriormente, en el lugar, colaboraron efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá, quienes procedieron al secuestro de carne ovina – cordero- los cuales no se encontraban en las condiciones aptas para su consumo, todo ello, con intervención de la Unidad Fiscal en turno.

La detenida junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites del caso.