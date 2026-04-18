Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró marihuana, celulares y carne ovina no apta para el consumo, una mujer fue detenida

El diligenciamiento del mandato
judicial se concreto en un domicilio ubicado en el Bº Santa Rita de la citada
ciudad, donde los efectivos hallaron cuatro teléfonos celulares, una balanza de
precisión y sustancia de origen vegetal, la cual, tras el correspondiente test
orientativo, arrojo resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, por lo
que, bajo las formalidades legales, fueron secuestrados, además, procedieron a
la detención de una mujer de 30 años de edad, quien estaría vinculada
presuntamente al hecho que investiga.
Posteriormente, en el lugar,
colaboraron efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de
Curuzú Cuatiá, quienes procedieron al secuestro de carne ovina – cordero- los
cuales no se encontraban en las condiciones aptas para su consumo, todo ello,
con intervención de la Unidad Fiscal en turno.
La detenida junto a lo
secuestrado, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron
con los tramites del caso.