sábado, 18 de abril de 2026

Emotivo acto de ascenso del personal policial de la Unidad Regional VI°- Ituzaingó

En la tarde de ayer 17-04-26, se llevó realizo una significativa ceremonia de ascenso del personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes, perteneciente a la Unidad Regional VIº con asiento en la ciudad de Ituzaingó, en el marco de una solemne misa, en un clima colmado de emoción y orgullo.

El acto institucional comprendió al personal que presta servicios en las distintas dependencias bajo la órbita de la Unidad Regional VIº - Ituzaingó. En la oportunidad, los oficiales y suboficiales ascendidos recibieron sus respectivos certificados, como símbolo de reconocimiento al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el cumplimiento de sus funciones.

La ceremonia fue presidida por el señor Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval, junto a la viceintendenta de la localidad de Ituzaingó, el Director General de Seguridad Vial Comisario General Eduardo Felipe Dip, el Director General de Lucha Contra el Fuego, Comisario General Horacio Fabio Ramon Rodríguez y el Director de Unidad Regional VIº Ituzaingó, Comisario Mayor Juan Marcelo Acuña, acompañados de autoridades locales y municipales. Asimismo, participaron integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, jefes de las distintas dependencias, junto a familiares de los efectivos recientemente ascendidos, quienes compartieron con orgullo este trascendental momento en sus carreras.

Cabe destacar que los ascensos fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia de Corrientes, Dn. Juan Pablo Valdés, mediante los correspondientes decretos, promoviendo al grado inmediato superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones.