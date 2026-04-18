Emotivo acto de ascenso del personal policial de la Unidad Regional VI°- Ituzaingó

El acto institucional comprendió
al personal que presta servicios en las distintas dependencias bajo la órbita
de la Unidad Regional VIº - Ituzaingó. En la oportunidad, los oficiales y
suboficiales ascendidos recibieron sus respectivos certificados, como símbolo
de reconocimiento al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el
cumplimiento de sus funciones.
La ceremonia fue presidida por el
señor Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval, junto a la
viceintendenta de la localidad de Ituzaingó, el Director General de Seguridad
Vial Comisario General Eduardo Felipe Dip, el Director General de Lucha Contra
el Fuego, Comisario General Horacio Fabio Ramon Rodríguez y el Director de
Unidad Regional VIº Ituzaingó, Comisario Mayor Juan Marcelo Acuña, acompañados
de autoridades locales y municipales. Asimismo, participaron integrantes de
fuerzas armadas y de seguridad, jefes de las distintas dependencias, junto a
familiares de los efectivos recientemente ascendidos, quienes compartieron con
orgullo este trascendental momento en sus carreras.
Cabe destacar que los ascensos
fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia de Corrientes, Dn.
Juan Pablo Valdés, mediante los correspondientes decretos, promoviendo al grado
inmediato superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega
y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones.