viernes, 10 de abril de 2026

Demoran al joven que realizaba maniobras peligrosas en una moto y las publicaba en redes sociales

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, de tareas investigativas que venían realizando en torno a videos viralizados en redes sociales, en donde un sujeto se promocionaba realizando maniobras peligrosas tanto como para sí y terceros, finalmente fue localizado y demorado.

En la jornada de ayer en horas de la tarde en inmediaciones del Barrio Laguna Seca y como resultado del trabajo policial, lograron la identificación y posterior demora de un joven mayor de 25 años de edad, quien este sindicado de realizar maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta honda cg Titan de 125 cc., la cual fuera secuestrada en la oportunidad.

El demorado, junto al rodado secuestrado fueron trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias correspondientes del caso.