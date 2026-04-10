Demoran al joven que realizaba maniobras peligrosas en una moto y las publicaba en redes sociales

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, de tareas investigativas que venían realizando en torno a videos viralizados en redes sociales, en donde un sujeto se promocionaba realizando maniobras peligrosas tanto como para sí y terceros, finalmente fue localizado y demorado.
En la jornada de ayer en horas de
la tarde en inmediaciones del Barrio Laguna Seca y como resultado del trabajo
policial, lograron la identificación y posterior demora de un joven mayor de 25
años de edad, quien este sindicado de realizar maniobras peligrosas a bordo de
una motocicleta honda cg Titan de 125 cc., la cual fuera secuestrada en la
oportunidad.
El demorado, junto al rodado
secuestrado fueron trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar
con las diligencias correspondientes del caso.