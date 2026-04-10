Demoran a tres personas en operativos de prevención

El procedimiento, lo llevaron adelante alrededor de las
04:00 horas por intersección de Avenida Costanera y calle Carlos Pellegrini,
donde observaron a un hombre visualizando detenidamente los vehículos
estacionados en la vía publica por lo que procedieron a la identificación y
posterior demora del mismo tratándose de un mayor de 37 años de edad.
Así mismo, en el lugar y al momento del procedimiento, dos
sujetos empezaron a insultar al personal policial, por lo que de manera
inmediata procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos,
tratándose de dos mayores de 25 y 33 años de edad.
Los demorados, fueron trasladados hasta la comisaria
jurisdiccional 1ra a fin de continuar con las diligencias del caso.