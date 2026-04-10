viernes, 10 de abril de 2026

Demoran a tres personas en operativos de prevención

Durante la madrugada de hoy 10-04-26, efectivos policiales dependientes del Comando Patrulla, llevaron adelante recorridas de prevención de ilícitos, logrando en la oportunidad demorar a tres personas mayores de edad.

El procedimiento, lo llevaron adelante alrededor de las 04:00 horas por intersección de Avenida Costanera y calle Carlos Pellegrini, donde observaron a un hombre visualizando detenidamente los vehículos estacionados en la vía publica por lo que procedieron a la identificación y posterior demora del mismo tratándose de un mayor de 37 años de edad.

Así mismo, en el lugar y al momento del procedimiento, dos sujetos empezaron a insultar al personal policial, por lo que de manera inmediata procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de dos mayores de 25 y 33 años de edad.

Los demorados, fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 1ra a fin de continuar con las diligencias del caso.