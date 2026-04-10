viernes, 10 de abril de 2026

Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró una camioneta relacionada a una causa por supuesta estafa

Ayer 09-04-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatia, lograron el secuestro de una camioneta, la cual poseía pedido de secuestro por estar presuntamente relacionada a un hecho por supuesta estafa.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos luego de una solicitud proveniente de la Unidad Regional I- San Luis del Palmar para el secuestro de una camioneta -marca Ford Eco Sport-, la cual finalmente fue secuestrada en la vía pública.

El rodado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada Unidad a fin de continuar con las dirigencias del caso.